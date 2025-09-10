様々な分野の一線を走る文化人ゲストの人生や本性に、MCのアルコ＆ピースが迫るポッドキャスト番組『アルコ＆ピースの#文化人が1番やばい〜Produced by しくじり先生〜』。9月9日（火）配信回には小説家の燃え殻さんが登場し、リスナーからのお悩みに回答した。「どうすれば分かりやすく、なおかつ面白い文章力を身につけることができるか」という学生からの質問。これに対し、数々のベストセラーを生み出してきた燃え殻さんが明か