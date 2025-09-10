マクドナルドに、エビを使ったプリプリ食感でやみつきなおいしさのサイドメニュー「プリプリエビプリオ」が期間限定で登場！2025年はハート型に出会えるかもしれない、塩胡椒とガーリックのやみつきなおいしさ「プリプリエビプリオ」が夕方5時からの夜マック限定の「食べくらべポテナゲ大・特大」にもラインナップされます☆ マクドナルド「プリプリエビプリオ」2025  価格：290円(税込)〜販売期間：2025年9月17日