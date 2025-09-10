マクドナルドに、エビを使ったプリプリ食感でやみつきなおいしさのサイドメニュー「プリプリエビプリオ」が期間限定で登場！

2025年はハート型に出会えるかもしれない、塩胡椒とガーリックのやみつきなおいしさ「プリプリエビプリオ」が夕方5時からの夜マック限定の「食べくらべポテナゲ大・特大」にもラインナップされます☆

価格：290円(税込)〜

販売期間：2025年9月17日（水）〜10月下旬（予定）

販売時間：全営業時間帯

販売店舗：全国のマクドナルド店舗（一部店舗を除く）

17年ぶりにエビを使用したプリプリなサイドメニューとして2023年に初登場、2024年も登場し人気を博した「プリプリエビプリオ」

プリプリのエビを塩胡椒とガーリックでやみつきの味わいに仕立て、ザクザクとした衣がエビ本来の味と香りを引き立てている手が止まらなくなるおいしさが魅力のメニューです。

ひとくちサイズ5ピース入りの「プリプリエビプリオ」が、2025年も期間限定で登場します。

さらに2025年は初の試みとして、“出たら超ラッキー”なハート型のプリプリエビプリオも！

ハート型のプリプリエビプリオはランダムで入っているため、ちょっとした運試しとしてパッケージを開ける時のワクワク感も共に、2025年のプリプリエビプリオが楽しめます☆

※ハート型のプリプリエビプリオは、全てのパッケージに入っているわけではありません

夜マック限定「食べくらべポテナゲ大・特大」

メニュー名・価格：

・食べくらべポテナゲ大 620円(税込)〜

・べくらべポテナゲ特大 980円(税込)〜

販売時間：夕方5時〜閉店まで(24時間営業店舗では食翌午前4時59分まで)

夕方5時からの夜マック限定の人気メニュー「ポテナゲ」で、今だけのおトクな食べくらべセットとして「プリプリエビプリオ」も入った「食べくらべポテナゲ大」と「食べくらべポテナゲ特大」が期間限定で登場。

「食べくらべポテナゲ大」はLサイズのマックフライポテト×1個、チキンマックナゲット5ピースに期間限定のプリプリエビプリオ5ピースが入った、単品での合計価格と比べて340円以上お得なセットになっています。

「食べくらべポテナゲ特大」は、Lサイズのマックフライポテト2個、チキンマックナゲット10ピースに期間限定のプリプリエビプリオ5ピースが入った、単品での合計価格と比べて650円以上お得なセットです。

新TVCM概要： プリプリエビプリオ「ハート当たる」篇

放映開始日：2025年9月16日（火)

放送エリア： 全国（一部地域を除く）

新TVCMでは、俳優の岡田准一さんが2024年大好評の“プリプリ＝エビプリ王”として再登場。

2025年は“プリプリ＝プリンセス”が新たに登場し、“運が良ければ出会えるハートのエビプリオ”を手に永遠を誓うラブストーリーとなっています。

“プリプリ＝エビプリ王”と“プリプリ＝プリンセス”が「プリプリエビプリオ」のパッケージを開けると、“運が良ければ出会えるハートのエビプリオ”が登場。

「ハートが出た！」「超ラッキー！」と喜び、ハートのプリプリエビプリオを片手に見つめ合う2人。

「ワン・ツー・プリー（スリー）」とリズムをとって舞うダンスシーンや、乗馬シーン、教会でハートのプリプリエビプリオがついた指輪をはめて永遠の“プリ”を誓うなど、“プリプリ＝エビプリ王”と“プリプリ＝プリンセス”のユニークなシーンを通じて「プリプリエビプリオ」の魅力をお伝えする内容となっています。

塩胡椒とガーリックのやみつきなおいしさで人気のサイドメニューに、2025年はハート型がランダムで登場。

マクドナルドにて2025年9月17日より販売される「プリプリエビプリオ」の紹介でした☆

