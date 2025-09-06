2023年以来の参加…杉谷氏「野球が楽しかった」野球の本場・米国でも圧倒的な存在感を見せた。元日本ハムの杉谷拳士氏が5日（日本時間6日）、独自のルールで話題の米国の人気球団「サバンナ・バナナズ」の試合に参加。YOASOBIの『アイドル』や“きつねダンス”を披露するなど、現地ファンを大いに沸かせ、「天職すぎる笑」「もはや芸人」と笑顔が広がった。試合中にもかかわらず、歌って踊って“何度でもあり”のエンターテイ