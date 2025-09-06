チャットAI「Claude」の開発元であるAnthropicが著作権侵害で作家グループから訴えられた件で、同社は和解のために15億ドル(約2200億円)を支払うことが明らかになりました。“First of its kind” AI settlement: Anthropic to pay authors $1.5 billion - Ars Technicahttps://arstechnica.com/tech-policy/2025/09/first-of-its-kind-ai-settlement-anthropic-to-pay-authors-1-5-billion/2024年8月、作家のアンドレア・バーツ氏