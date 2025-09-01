■悠仁さま「成年式」午餐会は都内ホテルで行われる今年9月6日に行われる秋篠宮家の長男で皇位継承順位2位の悠仁さんの「成年式」に暗雲が立ち込めている。本来、日本中で悠仁さんが成年皇族になったことを寿ぐ式典のはずだが、どうやらそうはなりそうもないようなのだ。写真＝共同通信社天皇陛下に筑波大入学を報告するため、皇居に入られる秋篠宮家の長男悠仁さま＝2025年4月6日、半蔵門 - 写真＝共同通信社最初の“躓き”は、親