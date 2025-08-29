チェルシーは補強の手を緩めるつもりはないようだ。移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏は、チェルシーがブライトンに所属するファンクド・ブオナノッテに関心を寄せていると報じた。ブオナノッテは20歳ながらアルゼンチン代表にも選ばれているアタッカーで、昨季は出場機会を得るためにレスターにレンタル移籍しており、公式戦では35試合に出場して6ゴール3アシストと数字を残した。『The Athletic』に