日本サッカー協会は８月29日、U-23アジアカップ・サウジアラビア2026予選に臨むU-22日本代表のメンバーを発表した。選ばれた23人は以下のとおり。GK１小林将天（FC東京）12内山翔太（アルビレックス新潟）23濱粼知康（明治大）DF２松本遥翔（鹿島アントラーズ）３永野修都（ガイナーレ鳥取）４土屋櫂大（川崎フロンターレ）５関富貫太（桐蔭横浜大）15尾崎凱琉（早稲田大）16稲垣篤志（明治大）21小杉啓太（ユールゴーデ