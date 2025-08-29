欧州組は４人！ 大岩ジャパン、U-23アジア杯予選に臨むメンバーを発表。 塩貝健人、後藤啓介、名和田我空らが選出
日本サッカー協会は８月29日、U-23アジアカップ・サウジアラビア2026予選に臨むU-22日本代表のメンバーを発表した。
選ばれた23人は以下のとおり。
GK
１小林将天（FC東京）
12内山翔太（アルビレックス新潟）
23濱粼知康（明治大）
DF
２松本遥翔（鹿島アントラーズ）
３永野修都（ガイナーレ鳥取）
４土屋櫂大（川崎フロンターレ）
５関富貫太（桐蔭横浜大）
15尾崎凱琉（早稲田大）
16稲垣篤志（明治大）
21小杉啓太（ユールゴーデン／SWE）
22岡部タリクカナイ颯斗（東洋大）
MF
６菅澤 凱（国士舘大）
７山本丈偉（東京ヴェルディ）
８嶋本悠大（清水エスパルス）
10川合徳孟（ジュビロ磐田）
13保田堅心（ヘンク／BEL）
14名和田我空（ガンバ大阪）
FW
９後藤啓介（シント＝トロイデン／BEL）
11塩貝健人（NEC／NED）
17古谷柊介（東京国際大）
18石橋瀬凪（湘南ベルマーレ）
19新川志音（鳥栖U-18）
20ンワディケ・ウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大）
監督
大岩 剛
同予選で日本はグループBに入り、クウェート、ミャンマー、アフガニスタンと対戦する。本大会には予選各グループ（A〜K）１位の11チームと、各グループ２位のうち成績上位の４チームに、ホスト国のサウジアラビアを加えた16チームが出場する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
