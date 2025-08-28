ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 女性の「下着ディズニー」投稿が物議 ディズニーリゾート運営会社の… ゴシップ 東京ディズニーリゾート 迷惑行為 X（Twitter）で話題 時事ニュース NEWSポストセブン 女性の「下着ディズニー」投稿が物議 ディズニーリゾート運営会社の回答は 2025年8月28日 13時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと Xで「下着ディズニー」が波紋を呼んでいると、NEWSポストセブンが報じた 下着がはみ出した服装でTDSを訪れた女性の投稿が問題視されているという オリエンタルランドは、個別の事象について詳細は答えていないと述べた 記事を読む おすすめ記事 麻原三女・麗華さん 韓国への出国認められず 2025年8月27日 17時22分 何千匹ものナマズが岩を登る様子が撮影される 2025年8月26日 21時0分 “カミソリの刃を飲んだような喉の痛み”は本当か!? コロナの新変異株・ニンバスの実態 臨床医師が徹底解説 2025年8月27日 11時57分 阿川佐和子MCの日テレ特番、携帯電話9100万台の位置情報解析も「どこから取得したの」 と物議…恐怖感じる視聴者も 2025年8月27日 21時39分 “米菓メーカーの雄”亀田製菓に異変！ 前会長が警戒する“三洋電機の御曹司”の野心 2025年8月28日 7時0分