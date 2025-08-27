全国のスシローでは、2025年8月27日から9月7日まで「スシローの赤しゃり×天然魚」を期間限定で開催しています（一部店舗を除く）。金目鯛や九州産そでいかなども数量限定で登場スシローの "赤しゃり"は、ネタの旨さを引き立てる酸味と甘みの絶妙なバランスが特徴。天然魚をはじめとする全ネタが、赤しゃりで提供されます。・天然赤えび2貫ふり塩で旨みを引き出され、ぷりぷりの食感と甘みも堪能できます。価格は120円〜。店舗によ