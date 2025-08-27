【スシロー】赤えび2貫が120円〜のお値打ち価格に！天然魚と相性抜群の赤しゃりで提供中。
全国のスシローでは、2025年8月27日から9月7日まで「スシローの赤しゃり×天然魚」を期間限定で開催しています（一部店舗を除く）。
金目鯛や九州産そでいかなども数量限定で登場
スシローの "赤しゃり"は、ネタの旨さを引き立てる酸味と甘みの絶妙なバランスが特徴。天然魚をはじめとする全ネタが、赤しゃりで提供されます。
・天然赤えび2貫
ふり塩で旨みを引き出され、ぷりぷりの食感と甘みも堪能できます。
価格は120円〜。店舗によって価格が異なります。
販売予定総数169万食が完売次第終了です。
・天然本鮪ねぎとろと塩こんぶ手巻
口の中でとろける「天然本鮪ねぎとろ」の脂と濃厚な旨みに、ほどよい塩味の塩こんぶ、歯切れ良く香り高い有明海産一番摘みの極上海苔の相性を楽しめる贅沢な手巻きです。
価格は360円〜。店舗によって価格が異なります。
販売予定総数16万食が完売次第終了です。
・青森産金目鯛の炙り
高級魚で知られる「金目鯛」の皮目を炙ることで、脂の旨みと甘みが際立ちます。
価格は280円〜。店舗によって価格が異なります。
販売予定総数43万食が完売次第終了です。
・九州産そでいか
柔らかくもっちりとした食感とほどよい甘みを楽しむことができます。
価格は180円〜。店舗によって価格が異なります。
販売予定総数82万食が完売次第終了です。
上記4商品の販売期間は8月27日から9月7日まで。ただし、期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続する場合があります。
「スシロー未来型万博店」、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」では販売されません。また、「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りを実施していません。
各店舗の販売状況はアプリ・公式サイトで確認できます。
※価格はすべて税込です。
