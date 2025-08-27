イラストレーターの大友しゅうまさんの創作漫画「【1万円ボタン】〜1km以内の命と引き換えに〜」がインスタグラムで1900以上の「いいね」を集めて話題となっています。社会に不満を抱えている男性。見知らぬ怪しい人物から、「押すと1万円もらえるが、押した場所から半径1km以内の誰かが死ぬ」というボタンを渡された男性は…という内容で、読者からは「欲で周りが見えなくなるいい例ですね」「私も場所を考えてから押しちゃう