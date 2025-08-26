パリ近郊のショワジー・ル・ロワ＝１４日/Bertrand Guay/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）フランス・パリのセーヌ川で１３日に４人の遺体が発見されたことを受け、男が殺人容疑で拘束された。クレテイユの検察当局はＣＮＮへの声明で、「２０代のホームレスの男」が２４日に裁判所に出廷したと述べた。容疑者は４人の被害者に対する「複数の殺人罪」で捜査を受けている。被害者は全員男性だという。４人の遺体はパリ近郊のショワジー・