イングランド代表MFエベレチ・エゼ獲得レースでアーセナルに敗れたトッテナム・ホットスパーは次なるターゲットを定めたようだ。『africa foot』によると、トッテナムは今夏の移籍市場でレスター・シティに所属するモロッコ代表MFビラル・エル・カンヌスの獲得に興味を示しているという。KRCヘンクの下部組織出身であるエル・カンヌスは2022年7月に同クラブのトップチームに昇格すると、昨夏レスターに完全移籍。昨季はデビューシ