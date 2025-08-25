捜索時に捜査対象の男性に暴行したとして大阪府警の捜査員２人が特別公務員暴行陵虐容疑で逮捕された事件があり、大阪地検は２５日、いずれも府警捜査４課所属の警部補の男（５１）と巡査部長の男（３３）の両容疑者を特別公務員暴行陵虐罪で起訴した。起訴状では、２人は７月１５日、大阪市西区のビルを捜索した際、共謀して、警部補が男性をソファに押し倒し、巡査部長が男性の顔を殴り、腹を蹴るなど暴行を加えた。また、巡