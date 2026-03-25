■大阪府警の施設内でシカを捕獲 大阪市内でシカの目撃が相次ぐ中、25日午後、大阪府警の施設内に入り込んだシカが捕獲されました。 【写真を見る】【速報】大阪府警の施設に入り込んだシカ捕獲大阪市内で目撃相次ぐシカか奈良公園から来た可能性あるも戻すのは無理 大阪府警城東署によりますと、24日午後6時半に、城東署管内にシカが入ったと、隣の旭署から連絡あったということです。 シカは大阪市城東区にある大