元大阪府知事・元大阪市長の弁護士・橋下徹氏が２５日、大阪・カンテレの情報番組「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分、後半からフジ系）に生出演。大阪市内で迷走していたシカ１頭が大阪府警に捕獲されたとの番組のニュースに言及した。番組では、隣県の奈良公園から大阪にやってきたとみられるシカは２４日午後６時半ごろ、大阪府警本部関目別館（城東区）の管区内に自ら入り、翌２５日午後１時ごろに市