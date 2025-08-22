KiSSが、「キスクッションパンチ」の全3色を2025年9月1日（月）に数量限定で発売する。■コラボデザイン薄膜とハイカバーを両立し、すべすべつるん美肌を叶える、人気の「キス クッションパンチ」が、株式会社サンリオのアイシナモロールとコラボした限定パッケージで登場。容器とパフに愛らしいアイシナモロールが描かれ、さらにパッケージには、カラーごとに異なる夏らしいデザインに。今しか手に入らない涼やかな限定デザイン