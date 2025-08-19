ニューストップ > スポーツニュース > 被害告発の元部員が広陵の「事実否定」回答に反論「広陵は確認してい… 広陵高等学校 暴力問題 文春 スポーツニュース・トピックス ゴシップ 文春オンライン 被害告発の元部員が広陵の「事実否定」回答に反論「広陵は確認していない」 2025年8月19日 17時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 広陵高校野球部の元部員が暴行被害を告発した件を週刊文春が伝えた 同校は野球部関係者に再度確認したとして、告発を否定する声明を発表 これに対し、元部員は「当事者の僕や家族には確認していません」と反論した 記事を読む おすすめ記事 【映像】人も襲う“凶暴な魚”がSNSで話題…ゴマモンガラに注意 太い歯が特徴 沖縄・国頭村で目撃 2025年8月18日 19時17分 3度の不倫でも干されない「華の85年組」清純派女優がテレビに出続ける理由──“怪演女優”としての復権と、平成スキャンダルの遺産 2025年8月15日 15時47分 「ライン越え」かと物議...坂口健太郎を甘噛み？BLACKPINKリサのMVオフショットが波紋 2025年8月18日 20時12分 〈不倫相手の正体は？〉妻は元歌手、“水泳界のレジェンド”北島康介（42）が溺れる“ちょ〜気持ちいい”不倫《直撃すると“あの名言”も…》 2025年8月19日 16時0分 YOSHIKI 「この件は直接話す？」アニメ「ダンダダン」のバンド名に疑問「自殺した俺の父の名前？」 2025年8月18日 10時49分