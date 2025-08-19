磐田のヤン・ファンデンベルフ「生活環境やサッカーの面でカルチャーショック」J2ジュビロ磐田に所属するベルギー人DFヤン・ファンデンベルフが海外メディアのインタビューでJリーグについて「多くの面でレベルが驚くほど高い」と語った。ファンデンベルフはこれまで母国のベルギーやオランダでキャリアを積み、今夏に磐田へ加入。6月28日のベガルタ仙台戦でデビューし、ここまで5試合に出場している。30歳のDFはスポーツ専