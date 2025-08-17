一児の母である主人公。美容院に行きたくて夫に子どもを頼むと、夫は「美容院は時間のムダ」と言い放ちます。自己啓発本に感化され、「時間は作るものだ」と豪語する夫は、「セルフカットでいい」と主張しますが…。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。エェコ(@nkr_aik)さん著『時間は「作る」ものだという夫』をどうぞごらんください。 ©nkr_aik