5·î6Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ç±¦Éª¤òÉé½ý¢£µð¿Í 6¡¼5 ºå¿À¡Ê15Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬16Æü¤«¤é1·³¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£15Æü¤Îºå¿ÀÀï¸å¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¸À¤·¤¿¡£¤Ä¤¤¤Ë¼çË¤¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£²¬ËÜ¤Ï5·î6Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç°ìÎÝ¤ò¼é¤Ã¤¿ºÝ¡¢ÂÇ¼ÔÁö¼Ô¤È¸òºø¡£±¦Éª¤òÉé½ý¤·¡¢ÍâÆü¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ2·³Àï¤ÇÉüµ¢¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ë¡Ö4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð