µð¿Í¤ËÏ¯Êó¡¡¼çË¤¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬16Æü¤Ë1·³¾º³Ê¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¸À¡ÖÌÀÆü¤«¤é½Ð¤Æ¤â¤é¤¦¡×
5·î6Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ç±¦Éª¤òÉé½ý
¢£µð¿Í 6¡¼5 ºå¿À¡Ê15Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬16Æü¤«¤é1·³¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£15Æü¤Îºå¿ÀÀï¸å¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤Ä¤¤¤Ë¼çË¤¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£²¬ËÜ¤Ï5·î6Æü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç°ìÎÝ¤ò¼é¤Ã¤¿ºÝ¡¢ÂÇ¼ÔÁö¼Ô¤È¸òºø¡£±¦Éª¤òÉé½ý¤·¡¢ÍâÆü¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤Æ2·³Àï¤ÇÉüµ¢¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ë¡Ö4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢3ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢²¬ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¡¢¡ÖÌÀÆü¤«¤é½Ð¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£»°ÎÝ¡©¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£Æü¡¢º¸Åê¼ê¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂ¤ËÅö¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¾õÂÖ¤Ï¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡ÌÀÆü16Æü¤Ë¤Ï¡¢6·î3Æü¤Ë»àµî¤·¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤ÎÄÉÅé»î¹ç¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£3ÅÙ¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤ò¸Ø¤ëÉÔÆ°¤Î4ÈÖ¤¬¡¢Âç»ö¤Ê°ìÀï¤ÇÉüµ¢¤¹¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë