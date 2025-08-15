フィギュアスケート男子のイリア・マリニン（米国）に対し、自国メディアも大きな期待を寄せている。クワッドアクセル（４回転半ジャンプ）と全種類の４回転ジャンプを操る２０歳のスケーターは、直近の世界選手権で２連覇中。米メディア「ニュース８」は「イタリアで開催される冬季五輪（２０２６年ミラノ・コルティナ大会）の男子部門では『４回転の神』イリア・マリニンが金メダル獲得の最有力候補となっている」と報じた。