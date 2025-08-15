ミニストップは、カルビーとのコラボレーション第3弾、「北海道ウェーブポテトコンソメWパンチ」を、2025年8月15日から数量限定、ミニストップ店舗で販売します。ミニストップアプリではお得に楽しめるクーポン配信北海道産じゃがいもを使ったフライドポテト「北海道ウェーブポテト」と、カルビーのスナック菓子「ポテトチップス コンソメWパンチ」がコラボレーション。濃厚なコンソメの風味がクセになる商品が登場します。北海