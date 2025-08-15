ミニストップ×カルビーコラボ第3弾、濃厚コンソメ風味がクセになる「北海道ウェーブポテト コンソメWパンチ」が出たよ〜

ミニストップは、カルビーとのコラボレーション第3弾、「北海道ウェーブポテト コンソメWパンチ」を、2025年8月15日から数量限定、ミニストップ店舗で販売します。

ミニストップアプリではお得に楽しめるクーポン配信

北海道産じゃがいもを使ったフライドポテト「北海道ウェーブポテト」と、カルビーのスナック菓子「ポテトチップス コンソメWパンチ」がコラボレーション。濃厚なコンソメの風味がクセになる商品が登場します。

北海道産じゃがいもを使ったホクホクのウェーブカットポテトに「コンソメWパンチ」をイメージしたフレーバーパウダーをかけ、専用袋でシャカシャカとまぶして楽しめます。

レジで注文を受けてからフライするので、出来たて・アツアツの状態で提供されます。追加のトマトケチャップを別売り（19円）で用意しています。

価格は348円。

専用容器は数に限りがあり、終了後は通常容器となります。

「ミニストップアプリ」では、お得なクーポンを配信します。

・クーポン対象商品：北海道ウェーブポテト コンソメWパンチ

・クーポン利用期間：8月15日から21日まで

・クーポン内容：本体価格から20円引き

利用にはミニストップアプリの登録、クーポンの取得および提示が必要です。

また、ミニストップアプリ版のモバイルオーダー限定クーポンでもお得に楽しめます。

・クーポン対象商品：北海道ウェーブポテト コンソメWパンチ

・クーポン利用期間：8月15日から21日まで

・クーポン内容：本体価格から20円引き

ミニストップアプリの登録後、ミニストップアプリ版のモバイルオーダーでクーポンを利用のうえ注文してください。モバイルオーダーのWEB版ではクーポンが使えません。

※価格はすべて税別です。

