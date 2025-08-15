ミニストップ×カルビーコラボ第3弾、濃厚コンソメ風味がクセになる「北海道ウェーブポテト コンソメWパンチ」が出たよ〜
ミニストップは、カルビーとのコラボレーション第3弾、「北海道ウェーブポテト コンソメWパンチ」を、2025年8月15日から数量限定、ミニストップ店舗で販売します。
ミニストップアプリではお得に楽しめるクーポン配信
北海道産じゃがいもを使ったフライドポテト「北海道ウェーブポテト」と、カルビーのスナック菓子「ポテトチップス コンソメWパンチ」がコラボレーション。濃厚なコンソメの風味がクセになる商品が登場します。
北海道産じゃがいもを使ったホクホクのウェーブカットポテトに「コンソメWパンチ」をイメージしたフレーバーパウダーをかけ、専用袋でシャカシャカとまぶして楽しめます。
レジで注文を受けてからフライするので、出来たて・アツアツの状態で提供されます。追加のトマトケチャップを別売り（19円）で用意しています。
価格は348円。
専用容器は数に限りがあり、終了後は通常容器となります。
「ミニストップアプリ」では、お得なクーポンを配信します。
・クーポン対象商品：北海道ウェーブポテト コンソメWパンチ
・クーポン利用期間：8月15日から21日まで
・クーポン内容：本体価格から20円引き
利用にはミニストップアプリの登録、クーポンの取得および提示が必要です。
また、ミニストップアプリ版のモバイルオーダー限定クーポンでもお得に楽しめます。
・クーポン対象商品：北海道ウェーブポテト コンソメWパンチ
・クーポン利用期間：8月15日から21日まで
・クーポン内容：本体価格から20円引き
ミニストップアプリの登録後、ミニストップアプリ版のモバイルオーダーでクーポンを利用のうえ注文してください。モバイルオーダーのWEB版ではクーポンが使えません。
※価格はすべて税別です。
東京バーゲンマニア編集部