この10月より、全都道府県の最低賃金が時給1000円を超え、全国平均は1118円となる予定だ。しかし、ジャーナリストの溝上憲文さんは「物価の高さと最賃の乖離の大きい地域が日本全国いたるところにある」という――。写真＝iStock.com／dikobraziy※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／dikobraziy■なぜ茨城県取手市の住民は“2駅先”の千葉県我孫子市で働くのかこの10月から引き上げられる都道府県の最低賃金（以下、最賃）の