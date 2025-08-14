Ž¢¿©ÎÁ¤ÎÊª²Á¹âÆüËÜ°ì¤Ê¤Î¤ËºÇÄãÄÂ¶â¤Û¤ÜºÇ²¼°ÌŽ£¤ÎÃÏ¹ö¸©¤È¤Ï¡ÄÊª²Á¤ÈµëÎÁ¤ÎÐªÎ¥Âç¤¤¤ÃÏ°è¤Î"»Ä¹ó"
¢£¤Ê¤¼°ñ¾ë¸©¼è¼ê»Ô¤Î½»Ì±¤Ï¡È2±ØÀè¡É¤ÎÀéÍÕ¸©²æÂ¹»Ò»Ô¤ÇÆ¯¤¯¤Î¤«
¤³¤Î10·î¤«¤é°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ëÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¡Ê°Ê²¼¡¢ºÇÄÂ¡Ë¤Î´ð½à¤È¤Ê¤ëÃæ±ûºÇÄãÄÂ¶â¿³µÄ²ñ¤Î¡ÖÌÜ°Â¡×¤¬8·î4Æü¤Ë¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
2024Ç¯ÅÙ¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ï51±ß¥¢¥Ã¥×¤Î1055±ß¡ÊÁ°Ç¯ÅÙÈæ5.1¡óÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï63±ß¥¢¥Ã¥×¤Î1118±ß¡Ê6.0¡óÁý¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢63±ß¤Ï1978Ç¯°Ê¹ß¡¢ºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÌÜ°Â³Û¤ÏºÇÄãÄÂ¶â¤¬¹â¤¤ÅÔ»ÔÉô¤Î6¸©¤ÎA¥é¥ó¥¯¡¢Ãæ°Ì¤ÎB¥é¥ó¥¯¡¢Äã¤¤C¥é¥ó¥¯¤Î3¤Ä¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¡¢A¤ÈB¥é¥ó¥¯¤¬63±ß¡¢C¥é¥ó¥¯¤¬64±ß¤Î°ú¤¾å¤²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËA¥é¥ó¥¯¤ÎÅìµþ¤Ê¤É¤Ï°Ê²¼¤Î°ú¤¾å¤²¤È¤Ê¤ë¡£
Åìµþ¡¡1163±ß¢ª1226±ß
¿ÀÆàÀî¡¡1162±ß¢ª1225±ß
Âçºå¡¡1114±ß¢ª1177±ß
ºë¶Ì¡¡1078±ß¢ª1141±ß
°¦ÃÎ¡¡1077±ß¢ª1140±ß
ÀéÍÕ¡¡1076±ß¢ª1139±ß
¤³¤ÎÌÜ°Â¤ò¤â¤È¤ËÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¿³µÄ²ñ¤ÇµÄÏÀ¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê°ú¤¾å¤²³Û¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£ºòÇ¯¤ÏÆÁÅç¸©¤¬ÌÜ°Â¤Î50±ß¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë84±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢·×27¸©¤¬ÌÜ°Â¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£Ç¯¤â¤µ¤é¤Ê¤ë¾å¾è¤»¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¤È¤¯¤Ëºòº£¤ÏÎÙ¸©¤Ë¿Íºà¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤È¤Î´íµ¡´¶¤«¤é¾å¾è¤»¤¹¤ë¸©¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë°ñ¾ë¸©¤Ï6·î25Æü¡¢¹ñ¤ÎÌÜ°Â³Û¤Ë5¡Á7±ß¤òÆÈ¼«¤Ë¾å¾è¤»¤¹¤ë¶¦ÄÌÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·ÐºÑÃÄÂÎ¤ÈÏ«Æ¯ÃÄÂÎ¤È¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ñ¾ë¸©¤ÈÎÙÀÜ¤¹¤ëÀéÍÕ¸©¤ÏJR¾ïÈØÀþ¤ÇÀÜÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð°ñ¾ë¸©¼è¼ê»Ô¤Î½»Ì±¤¬»þµë¤Î¹â¤¤ÀéÍÕ¸©²æÂ¹»Ò»Ô¤Ç¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡Ê¼è¼ê±Ø¤«¤é¾ïÈØÀþ²÷Â®¤Ç2±ØÀè¤¬°ÂÂ¹»Ò±Ø¡Ë¡£°ñ¾ë¸©¤ÎºÇÄÂ¤ÏÌÜ°Â³ÛÄÌ¤ê¤À¤È1068±ß¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÀéÍÕ¸©¤È¤Ï71±ß¤Î³«¤¤¬¤¢¤ë¡£Ê¿Æü8»þ´Ö¶ÐÌ³¤Ê¤é1Æü¡Ü568±ß¡¢·î1Ëü±ß¶¯¡¢Ç¯12Ëü±ß°Ê¾å¤â¼ýÆþ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÃÏ°è¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¾¯¤·¤Ç¤â½Ì¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤ÏÂ¾¤Î¸©¤Ç¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
¼ÂºÝ¤ËÅìµþÅÔ¤È¿ÀÆàÀî¸©¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë»³Íü¸©¤Î·ÐºÑÃÄÂÎ¤Î´´Éô¤Ï¡Ö»³Íü¤ÏÂç´ë¶È¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤¬Â¿¤¤¡£³Ø¹»¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤ÈÅìµþ¤ä¿ÀÆàÀî¤Ë½¢¿¦¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢Åìµþ¤ÎÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿³ØÀ¸¤ÏÂ´¶È¤·¤Æ¤â»³Íü¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£ÄÂ¶â¤¬Äã¤¤¤³¤È¤â¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤À¤¬¡¢ºÇÄÂ¤Îº¹¤âÂç¤¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£»³Íü¤ÎºÇÄÂ¤ÏÌÜ°ÂÄÌ¤ê¤À¤È1051±ß¡£Åìµþ¤È¿ÀÆàÀî¤È¤Ï170±ß¶¯¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê³«¤¤¬¤¢¤ë¡£
¢£¤â¤Ã¤ÈºÇÄÂ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¸©
¼Â¤Ïº£Ç¯¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ63±ß¥¢¥Ã¥×¡ÊÁ°Ç¯ÅÙÈæ6.0¡óÁý¡Ë¤Îº¬µò¤«¤é¿äÂ¬¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤Ã¤ÈºÇÄÂ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¸©¤â¤¢¤ë¡£
ºÇÄãÄÂ¶âË¡Âè9¾ò2¹à¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°èÊÌºÇÄÂ¤Ï¡¢
¡ Ï«Æ¯¼Ô¤ÎÀ¸·×Èñ
¢ À¤´Ö°ìÈÌ¤ÎÄÂ¶â¿å½à
£ ´ë¶È¤Î»ÙÊ§¤¤Ç½ÎÏ
¤Î3Í×ÁÇ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÄê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¸Ä¡¹¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ø±×°Ñ°÷¡¢Ï«Æ¯¼ÔÂ¦°Ñ°÷¡¢»ÈÍÑ¼ÔÂ¦°Ñ°÷¤Î3¼Ô¤Î´Ö¤Ç¿³µÄ¤¹¤ë¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÀÐÇËÌÐÀ¯¸¢¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö2020Ç¯Âå¤ËÁ´¹ñÊ¿¶Ñ1500±ß¤Î¼Â¸½¡×¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÀ¯ÉÜ¤Î°Õ¸þ¤¬¶¯¤¯Æ¯¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£1500±ß¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤ÏÇ¯Ê¿¶Ñ7.3¡ó¤ÎÂçÉý¤Ê°ú¤¾å¤²¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢¿ô»ú¤Îº¬µò¤ÏË³¤·¤¤¡£¢¤ÎÄÂ¶â¿å½à¤Ç¤ÏÏ«Æ¯ÁÈ¹ç¤ÎÃæ±ûÁÈ¿¥¤ÎÏ¢¹ç¤Î½ÕÆ®¤ÎºÇ½ª·ë²Ì¤Ï5.25¡ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÌÜÉ¸¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£
½Å»ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¤ÎÀ¸·×Èñ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¤Ç¤âÊª²Á¹â¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎºÇÄÂ²þÄê¤Î10·î¤«¤é2025Ç¯6·î¤Þ¤Ç¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï3.9¡ó¡Ê»ý²È¤Îµ¢Â°²ÈÄÂ¤ò½ü¤¯Áí¹ç¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÁí¹ç»Ø¿ô¤ò¹½À®¤¹¤ë¡Ö¿©ÎÁ¡×¤ÎÊ¿¶Ñ6.4¡ó¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
Ãæ±ûºÇÄãÄÂ¶â¿³µÄ²ñ¤â°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºÇÄãÄÂ¶â¤Ë¶á¤¤ÄÂ¶â¿å½à¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÀ¸³è¤ËÌ©ÀÜ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¡Ø¿©ÎÁ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤ë¤È¡¢2024¡ÊÎáÏÂ6¡ËÇ¯10·î¤«¤é2025¡ÊÎáÏÂ7¡ËÇ¯6·î¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤ÏÊ¿¶Ñ6.4¡ó¤Ç¡¢Á°Ç¯Æ±´ü¤Î2023¡ÊÎáÏÂ5¡ËÇ¯10·î¤«¤é2024¡ÊÎáÏÂ6¡ËÇ¯6·î¤Þ¤Ç¤ÎÊ¿¶Ñ5.5¡ó¤ËÂ³¤¡¢¹â¤¤¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¡ÊºÇ½ªÅª¤Ë¡Ë¤³¤ì¤é¤òÁí¹çÅª¤Ë´ª°Æ¤·¡¢ºò¡Ê2024¡ËÇ¯ÅÙ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á¤Î¾å¾º¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÀ¸·×Èñ¤ò½Å»ë¡×
¡ÊÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÃÏ°èÊÌºÇÄãÄÂ¶â³Û²þÄê¤ÎÌÜ°Â¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ø±×°Ñ°÷¸«²ò¡§2025Ç¯8·î4Æü¡Ë¡£
¤½¤Î¾å¤Çº£¸åËÜ³Ê²½¤¹¤ëÅÔÆ»ÉÜ¸©ºÇÄãÄÂ¶â¿³µÄ²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Öº£Ç¯ÅÙ¤ÎÌÜ°Â³Û¤Ï¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤¬¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á¤ò°ìÄêÄøÅÙ¾å²ó¤ë¿å½à¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÄÂ¶â¾å¾ºÎ¨¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¡¢ÃÏ°è´Ö³Êº¹¤ÎÀ§Àµ¤ò°ú¤Â³¤»ð¤ë¤³¤ÈÅù¤òÆÃ¤Ë¹ÍÎ¸¤·¤Æ¸¡Æ¤¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤´ÇÛ°Õ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÍ×Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊÆ±¾å¡Ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÌÜ°Â³Û¤Î6.0¡óÁý¤Î·èÄêÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤ä¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î¡Ö¿©ÎÁ¡×¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ·è¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤â¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡£¼Â¤Ï¤½¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎºÇÄÂ¤Ï¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£
ÁíÌ³¾Ê¤Î¡Ö¾ÃÈñ¼ÔÊª²ÁÃÏ°èº¹»Ø¿ô¡×¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê²ÈÄÂ¤ò½ü¤¯Áí¹ç¡Ë¤Î¥È¥Ã¥×¡¢¤Ä¤Þ¤êÊª²Á¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¤Î¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ç¤¢¤ê¡¢2°Ì¤Ë¿ÀÆàÀî¸©¡¢3°Ì¤ËÅìµþÅÔ¤ÈÂ³¤¯¡£4°Ì°Ê²¼¤Ï¡¢4°Ì»³·Á¸©¡¢5°Ì²Æì¸©¡¢6°ÌµþÅÔÉÜ¡¢7°ÌÀéÍÕ¸©¡¢8°ÌµÜ¾ë¸©¡¢9°Ì¹âÃÎ¸©¡¢10°Ì´ä¼ê¸©¡£
¤Þ¤¿¡Ö¿©ÎÁ¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï°Ê²¼¤Î½ç°Ì¤È¤Ê¤ë¡£
ºÇÄÂ¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥¯¤ÎÅìµþÅÔ¤È¿ÀÆàÀî¸©¤Ï¡¢Êª²Á¥é¥ó¥¥ó¥°¤â¾å°Ì¤Ç¿ô»ú¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë°ãÏÂ´¶¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎºÇÄÂ1073±ß¤ÏÁ´¹ñ13°Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢Êª²Á¤È¤ÎÐªÎ¥¤¬Âç¤¤¤¡£¤µ¤é¤Ë°ú¤¾å¤²¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£
¢£¿©ÎÁÉÊ¤ÎÊª²Á¤¬ÆüËÜ°ì¹â¤¤¤Î¤Ë¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤¬ºÇ²¼°Ìµé¤Î¸©
¶Ã¤¯¤Î¤ÏÊª²ÁÁí¹ç5°Ì¡¢¿©ÎÁ1°Ì¤Î²Æì¸©¤ÎºÇÄÂ¤ÏÁ´¹ñºÇ²¼°Ì¥°¥ë¡¼¥×¤Î1016±ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£
º£Ç¯¤ÎºÇÄÂ¤Î´ð½à¤Ë¾È¤é¤»¤ÐÅöÁ³°ú¤¾å¤²¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÁí¹ç4°Ì¤Î»³·Á¸©¤Ï¡¢¿©ÎÁ¤Ç¤â11°Ì¤À¤¬¡¢ºÇÄÂ¤ÏºÇ²¼°Ì¥°¥ë¡¼¥×¤Î1019±ß¡£
µÜ¾ë¸©¤ÎºÇÄÂ¤âÁ´¹ñ30°Ì¤Î1036±ß¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê¡°æ¡Ê1047±ß¡Ë¡¢ÀÐÀî¡Ê1047±ß¡Ë¡¢¹âÃÎ¡Ê1016±ß¡Ë¡¢Åçº¬¡Ê1025±ß¡Ë¡¢Ä»¼è¡Ê1021±ß¡Ë¡¢»³¸ý¡Ê1042±ß¡Ë¡¢·§ËÜ¡Ê1016±ß¡Ë¤âÊª²Á¥é¥ó¥¯¤è¤ê¤âÄã¤¤¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°Ê¾å¤Î¸©°Ê³°¤ËÊª²Á¿å½à¤ÈÐªÎ¥¤·¤¿ºÇÄÂ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¤¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÁ°½Ò¤Î°ñ¾ë¸©¤¬6·î25Æü¤ËºÇÄÂ°ú¤¾å¤²¤ÇÏ«»È¹ç°Õ¤·¤¿º¬µò¤¬¡Ö·ÐºÑ¼ÂÂÖ¤ò¼¨¤¹Áí¹ç»Ø¿ô¤ÏÁ´¹ñ9°Ì¤À¤¬¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤ÎÁ´¹ñ9°ÌÁêÅö³Û¡Ê1040±ß¡Ë¤È35±ß¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¡×¤«¤é¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡ØÄ«Æü¿·Ê¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ù6·î26Æü¡Ë¡£
º£Ç¯¤ÎÃæ±ûºÇÄãÄÂ¶â¿³µÄ²ñ¤Î´ð½à¤Ë¾È¤é¤»¤ÐºÇÄÂ¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤Ù¤¸©¤ÏÂ¿¤¤¡£ºÇÄÂ¶á¤¯¤ÇÆ¯¤¯Ï«Æ¯¼Ô¤Ï700Ëü¿Í¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢³ØÀ¸¥Ð¥¤¥È¤ä½÷À¥Ñ¡¼¥È¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î¼Ò°÷¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢60ºÐÄêÇ¯¸å¤ËºÆ¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç´ë¶È¤Î¼Ò°÷¤â°ìÉô´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇÄÂ°ú¤¾å¤²¤Îµ¢¿ö¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÆ¯¤¯¿Í¤ÎÀ¸³è¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡£
Ãæ±ûºÇÄãÄÂ¶â¿³µÄ²ñ¤¬¼¨¤·¤¿ÌÜ°Â³Û¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºòÇ¯¤Þ¤Ç1000±ß°Ê²¼¤À¤Ã¤¿31¸©¤¬1000±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ç¤â½ô³°¹ñ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÆüËÜ¤Ï¤Þ¤ÀÄã¤¤¿å½à¤Ë¤¢¤ë¡£¥É¥¤¥Ä¤ÎºÇÄãÄÂ¶â°Ñ°÷²ñ¤Ïº£Ç¯6·î27Æü¡¢ºÇÄÂ¤Î»þµë¤ò2026Ç¯¤È27Ç¯¤Î2ÃÊ³¬¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì13.90¥æ¡¼¥í¡Ê2386±ß¡Ë¤È14.60¥æ¡¼¥í¡Ê2506±ß¡Ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤è¤¦¤ËÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤Ë´«¹ð¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¤ÎºÇÄãÄÂ¶â°Ñ°÷²ñ¤âÆ±7·î10Æü¡¢2026Ç¯1·î¤«¤éÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëºÇÄÂ¤ò»þµë1Ëü320¥¦¥©¥ó¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£ÆüËÜ±ß¤Ë¤¹¤ì¤ÐÌó1100±ß¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Îº£²ó¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ1118±ß¤ò²¼²ó¤ë¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Î¾ì¹ç¤ÏÁ´¹ñ°ìÎ§¤ÎºÇÄÂ¤À¡£
¤½¤ì¤Ë°ú¤´¹¤¨¤ï¤¬¹ñ¤Ç¤Ï¤½¤Î1100±ß¤ò²¼²ó¤ë¤Î¤Ï39Æ»¸©¤â¤¢¤ë¡£¡È°Â¤¤¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æµ×¤·¤¤¤¬¡¢ºÇÄÂ¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Î¡È°Â¤¤µëÎÁ¡É¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÄì¾å¤²¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¹Â¾å ·ûÊ¸¡Ê¤ß¤¾¤¦¤¨¡¦¤Î¤ê¤Õ¤ß¡Ë
¿Í»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
1958Ç¯¡¢¼¯»ùÅç¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÌÀ¼£Âç³ØÂ´¡£·î´©»ï¡¢½µ´©»ïµ¼Ô¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆÈÎ©¡£·Ð±Ä¡¢¿Í»ö¡¢¸ÛÍÑ¡¢ÄÂ¶â¡¢Ç¯¶âÌäÂê¤òÃæ¿´¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¿Í»öÉô¤Ï¤³¤³¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡ª¡Ù¤Ê¤É¡£
----------
¡Ê¿Í»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ¹Â¾å ·ûÊ¸¡Ë