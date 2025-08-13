なんだか体が重い、頭がぼんやりする、イライラが抜けない。そんな気分が優れない日は、スーッと軽くなるセルフケアを試してみてほしい。道具も時間もいらず、すぐにできて、しかも気持ちいい。頭・首・心をゆるめてくれる、医師監修の整え方を4つ紹介。※本稿は、工藤孝文監修『「休養」にいいこと、1冊にまとめました』（宝島社）の一部を抜粋・編集したものです。シャンプーのついでに気持ちよく頭皮をほぐす意外と知られてい