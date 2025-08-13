「ヤクルト３−１ＤｅＮＡ」（１２日、神宮球場）ヤクルトの村上宗隆内野手が１−１の九回に豪快な２ランを放り込んだ。３年ぶりとなるサヨナラ本塁打。初球を完璧に捉えきると、悠然と打球を見つめ、バックスクリーンに飛び込んだのを見てゆっくりと歩き出してダイヤモンドを一周した。このシーンに米メディアが沸騰。今オフにポスティングシステムを使ってのメジャー挑戦の意向を表明しており、メッツの地元放送局・ＳＮＹ