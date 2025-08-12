欧州連合（ＥＵ）がウクライナ戦争の分岐点となる１５日のトランプ米大統領とプーチン露大統領の会談で「スルー」されないための努力をしている。ＥＵは１１日（現地時間）外相会合を緊急招集した。ＥＵのカラス外務・安全保障政策上級代表は会議直後の声明で「大西洋の団結を維持することが重要だ」とし、米国と欧州が同じ側に立つべきだと強調した。また「ロシアが完全かつ無条件の停戦に同意しない限り、我々はいかなる譲歩も議