赤色や黄色の「謎の●マーク」って？8月は夏の陽気が続き、ドライブが一層楽しくなる季節です。青空の下、家族や友人と遠出を計画する方も多いこの時期、クルマの状態を整えることは、安心で快適な旅の第一歩となります。【画像】「これはアウトー！」 これが今すぐ交換すべき「危険なタイヤ」です！（17枚）特に、路面と直接接するタイヤは、走行の安全性や乗り心地を左右する重要な部品です。そんなタイヤには、新品状態