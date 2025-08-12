2日目の朝、途中参加の継続メンバーとして現れたのは、大人気男子・きんご。来て欲しいと口にしていたねね、りのん、ゆまの間で、早速2ショットの争奪戦が勃発。後からの参加で、早くも他の男子陣を出し抜く「モテきんご」っぷりに、スタジオの見届人らも驚くシーンがあった。【映像】『今日好き』屈指のモテ男子・きんご（全身姿）毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。11日は