1978年にスタートした日本テレビ系のチャリティー番組「24時間テレビ 愛は地球を救う」。48回目となる2025年の放送も決まり、SUPER EIGHTの横山裕さんが番組の目玉企画である24時間チャリティーマラソンに挑戦することが明らかになった。昨年は15億8955万4167円の募金を集めた、日本最大のチャリティーイベント「24時間テレビ」。しかし、毎年いくつかのパターンで非難の声が上がる。どんどん過酷化するチャリティーマラソンそのひ