夜中にドアをひっかく愛猫 画像はイメージです 飼い主の寝室のドアをいつもと違う「必死さ」で引っかいた猫が、周囲から称賛されています。危険な事態を未然に防ぎ、家族を守ったからです。 Alana Falkさんと消防士の夫は寝室のドアを閉め、飼い猫のTrident（4歳）が入ってこないようにして就寝します。この夜もいつも通りドアを閉めていました。 ところが深夜になって、Tridentはパニックになったかのように外