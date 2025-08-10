フラッシュメモリ製品大手のSanDiskから、手のひらサイズで持ち運びも簡単でありながら1TBの容量があるポータブルSSD「SanDisk Extreme Portable SSD - 1 TB(SDSSDE61-1T00-G25M)」が登場しました。読み出し速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒と非常に高速なデータ移動が可能だというポータブルSSDが編集部に届いたので、実際に使ってみました。1 TB モスグリーン SanDisk Extreme Portable SSD | Sandiskhttps://shop.sandisk.