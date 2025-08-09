好きな人には折を見て好意を伝えたいものですが、その思いが強すぎると“逆効果”なアプローチになってしまうことも。そこで今回は、そんな男性が“重たい”と感じる「女性の求愛行動」を紹介します。執拗な“駆け引き”「他の男性にも誘われてて…」などと他の男性の影をちらつかせたり、あえてLINEの返信を遅らせたりする駆け引き。実はこれ、ほとんどの男性には“面倒くさい”と受け取られてしまう行動です。恋愛において男性は