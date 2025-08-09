そのアプローチ、逆効果に！男性が“重たい”と感じる「女性の求愛行動」
好きな人には折を見て好意を伝えたいものですが、その思いが強すぎると“逆効果”なアプローチになってしまうことも。そこで今回は、そんな男性が“重たい”と感じる「女性の求愛行動」を紹介します。
執拗な“駆け引き”
「他の男性にも誘われてて…」などと他の男性の影をちらつかせたり、あえてLINEの返信を遅らせたりする駆け引き。実はこれ、ほとんどの男性には“面倒くさい”と受け取られてしまう行動です。恋愛において男性は「素直でわかりやすい人」を好む傾向が強く、執拗な駆け引きは逆効果になりがちです。
LINEの頻度の高すぎる
「おはよう」から「おやすみ」まで、四六時中LINEを送りたくなる気持ちはわかりますが、男性には男性のペースがあります。過剰な連絡は「干渉されている」「自由がない」と感じさせてしまうため、好感度が下がることに。まずは男性の生活リズムに合わせた連絡頻度を意識しましょう。
“気遣い”も過剰だとプレッシャーに
「元気ないね？大丈夫？」と心配しているつもりでも、それが過剰だと男性にとっては重荷に感じられることも。恋のアプローチは、“察しすぎ”よりも適度な距離感とタイミングが大切です。
気になる男性の心を動かしたいなら、まずはその男性の状況や気持ちに寄り添うことが大事。焦らず、自分のペースだけで突っ走らないことが、恋を育てる一番の近道ですよ。
