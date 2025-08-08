中国では広い範囲で高温多湿の天気が続いていることで、電力使用量が増加の一途をたどっています。中国の送配電事業大手、国家電網の経営区域の電力負荷は8月4日から3日連続で過去最高を更新し、最大負荷は12億3300万キロワットに達し、昨年のピークより5300万キロワット増加しました。今年は夏に入ってから、国家電網の電力負荷は5回にわたり過去最高を更新しています。8月1日時点で、東部の江蘇省や山東省、南部の広東省など19の