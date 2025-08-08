フィリップスは今年5月にTJ手術を受けた【MLB】カージナルス 5ー3 ドジャース（日本時間7日・ロサンゼルス）ドジャースは6日（日本時間7日）、本拠地で行われたカージナルス戦に3-5で敗れた。試合後、ウィル・スミス捕手と妻が2021年に設立した「キャッチング・ホープ・ファウンデーション」のイベントが開催され、選手らが集結。一方で集合写真でひと際、存在感を放つ男が話題を呼んでいる。同イベントは、経済的に恵まれない