Nubia Technology傘下のスマートフォンメーカー、REDMAGICが7月30日に発売したゲーミングスマートフォン「REDMAGIC 10S Pro」のレビューをお届けします。Snapdragon 8 Eliteリーディングバージョンを搭載Qualcommの最新チップをタイムリーに導入し、ターボファンを搭載する冷却機構、低遅延のディスプレイやショルダートリガーを採用するトガった仕様でアップデートを続けるREDMAGICシリーズ。10S Proは最新のSnapdragon 8 Eliteリ