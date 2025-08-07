◆テニス▽ナショナルバンク・オープン（６日、カナダ・モントリオール）女子シングルス準決勝が行われ、４大大会４度の優勝を誇る世界ランキング４９位の大坂なおみ（フリー）が、２０２１年２月の全豪オープン以来、約４年半ぶりのツアー優勝に王手をかけた。今年１月の開幕戦ＡＳＢクラシック（ニュージーランド・オークランド）決勝で、リードしながら腹筋を痛め途中棄権を余儀なくされた因縁の相手で、同１９位のクララ・