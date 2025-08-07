2025年８月７日、横浜FCは「違反行為の処分」について以下のように発表した。問題となったのは、７月20日の清水エスパルス戦で横浜FCのサポーターが同クラブのスタッフに暴力行為をした件だ。IAIスタジアム日本平で開催された試合後（横浜FCは０−２で敗戦）、横浜FCのゴール裏応援団体に所属するサポーター１名が、スタジアム内で横浜FCのクラブスタッフの頭を掴むなどした行為が処分の対象となった。 処分内容は、「