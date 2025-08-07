“クラブスタッフの頭を掴む”など暴力行為の横浜FCサポーターに「無期限入場禁止処分」。該当者所属の応援団体にも重い処罰
2025年８月７日、横浜FCは「違反行為の処分」について以下のように発表した。
問題となったのは、７月20日の清水エスパルス戦で横浜FCのサポーターが同クラブのスタッフに暴力行為をした件だ。IAIスタジアム日本平で開催された試合後（横浜FCは０−２で敗戦）、横浜FCのゴール裏応援団体に所属するサポーター１名が、スタジアム内で横浜FCのクラブスタッフの頭を掴むなどした行為が処分の対象となった。
処分内容は、「該当者へ横浜FC、ニッパツ横浜FCシーガルズ、横浜FCアカデミーが出場する全公式戦への無期限入場禁止処分」となった。加えて、該当者所属のゴール裏応援団体にも「無期限活動停止処分（団体としての活動を想起させるすべての行為の禁止）」との処分が下された。
横浜FCは今回の暴力行為について、「フェアプレーの精神からも逸脱し、クラブの存在価値そのものを脅かすものであり、いかなる理由があっても認められるものではありません」と毅然とした態度を示している。
構成●サッカーダイジェストTV編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”
問題となったのは、７月20日の清水エスパルス戦で横浜FCのサポーターが同クラブのスタッフに暴力行為をした件だ。IAIスタジアム日本平で開催された試合後（横浜FCは０−２で敗戦）、横浜FCのゴール裏応援団体に所属するサポーター１名が、スタジアム内で横浜FCのクラブスタッフの頭を掴むなどした行為が処分の対象となった。
処分内容は、「該当者へ横浜FC、ニッパツ横浜FCシーガルズ、横浜FCアカデミーが出場する全公式戦への無期限入場禁止処分」となった。加えて、該当者所属のゴール裏応援団体にも「無期限活動停止処分（団体としての活動を想起させるすべての行為の禁止）」との処分が下された。
横浜FCは今回の暴力行為について、「フェアプレーの精神からも逸脱し、クラブの存在価値そのものを脅かすものであり、いかなる理由があっても認められるものではありません」と毅然とした態度を示している。
構成●サッカーダイジェストTV編集部
【画像】美女がずらり!! 真野恵里菜、平愛梨、高梨臨…新旧日本代表を支える”タレント&モデルの妻たち”