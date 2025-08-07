この記事をまとめると ■車検と自賠責切れは懲役や罰金も科される重大な法違反 ■国会議員や警察による違反が相次いでおり、とくに佐賀県警の処分回避は不可解 ■法人車両の管理は企業全体の責任でありドライバー自身の意識も不可欠だ 車検も自賠責もドライバーとしての最低限の責務 クルマを維持していく上で大きな負担となっているのが、車検と保険と税金だ。とくに車検は、整備検査費用と自賠責保険の更新、自動車重量税の納