ホテルでは禁煙ルームと喫煙ルームが明確に分かれていることがほとんどで、禁煙ルームでタバコを吸ったことが発覚すると追加料金が発生することもあります。アメリカのとあるホテルでは「タバコを吸っていないのに、吸ったと決めつけられて、追加料金を請求された」という事態が多発しています。I was just scammed by a @Hyatt hotel - and what I’ve uncovered so far points to a *much* bigger issue.A 🧵(1/13)&mdash