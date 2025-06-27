2025年1月、街の喧騒から離れた東京・麻布台の住宅街に、『喫茶 ［nanashian］ （ナナシアン）』がオープンした。大通りから一歩入った路地に位置するここは、知らないと思わず通り過ぎてしまいそうなほど、ひっそりと佇む一軒だ。香り高い、選び抜かれたスペシャルティ・ティーと、扉を開けた先に広がる隠れ家空間とは？恵比寿で行列を作った話題のカフェが麻布台の住宅街に移転アートや本が目を引く店内。テーブル席のほかカウン