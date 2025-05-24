＜CD Chart Focus＞ 参考：https://www.oricon.co.jp/rank/ja/w/2025-05-26/ （関連：【動画あり】ユーモアに溢れたBOYNEXTDOOR「I Feel Good」MV） 2025年5月26日付（5月20日発表）のオリコン週間アルバムランキングで首位を獲得したのはBOYNEXTDOORの4th EP『No Genre』で、推定売上枚数は176,498枚。2位には星野源『Gen』が91,837枚、さらに3位にはTWICEの『#TWICE5』が68,730枚と続いた。ほか、トップ10圏内の初登