¡Ú¥æー¥í·÷¡Û ¥Õ¥é¥ó¥¹ËÇ°×¼ý»Ù¡Ê3·î¡Ë15:45 Í½ÁÛN/AÁ°²ó-78.74²¯¥æー¥í ¥Õ¥é¥ó¥¹·Ð¾ï¼ý»Ù¡Ê3·î¡Ë15:45 Í½ÁÛN/AÁ°²ó-19.0²¯¥æー¥í ¥æー¥í·÷¾®ÇäÇä¾å¹â¡Ê3·î¡Ë18:00 Í½ÁÛ-0.1%Á°²ó0.3%¡ÊÁ°·îÈæ) Í½ÁÛ1.6%Á°²ó2.3%¡ÊÁ°Ç¯Èæ) ¡ÚÊÆ¹ñ¡Û MBA½»Âð¥íー¥ó¿½ÀÁ»Ø¿ô¡Ê04/26 - 05/02¡Ë20:00 Í½ÁÛN/AÁ°²ó-4.2%¡ÊÁ°½µÈæ) FRBÀ¯ºö¶âÍø(FOMC)¡Ê5·î¡Ë8Æü03:00 Í½